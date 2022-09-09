Прямой ущерб роддома «Лелека» от вооруженного вторжения РФ в Украину составил около $900 тыс.

Прямой ущерб родильного дома "Лелека" (Пуща-Водица Киевской обл.) от вооруженного вторжения РФ в Украину составил около $900 тыс., в восстановление корпуса здания уже инвестировано 5 млн грн, работа роддома возобновлена, запущено новое хирургическое отделение, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор медицинского центра "Лелека" Валерий Зукин.

"Здание существенно пострадало во время активных боев за Киев весной. С апреля мы его восстанавливали своими силами. Уже с 1 сентября 2022 года принимаем пациентов, оказываем медицинскую помощь в родах и ведении беременности, услуги по гинекологическим профосмотрам и лечению любых гинекологических проблем. Также на базе роддома заработал полноценный центр современной хирургии, где проводится хирургическое лечение широкого профиля заболеваний для взрослых", - сказал он.

По словам Зукина, в первую очередь проведено остекление окон, частично отремонтирован фасад. На эти цели уже израсходовано около 5 млн грн.

"Фасад придется менять весной, его функционал значительно снизился вследствие попаданий. На его замену необходимо около $200 тыс., столько же - на замену систем кондиционирования, местами покрытия пола. В целом ущерб оценен приблизительно в $900 тыс.", - уточнил гендиректор.

Решение открыть в роддоме хирургическое отделение для всей семьи - вынужденное. "Как следствие полномасштабной войны можем уже говорить о значительном уменьшении количества новых беременностей и родов как в Украине в целом, так и в Киеве в частности. "Лелека" в Пуще-Водице - это большое, просторное, инновационное и по-современному оснащенное помещение, которое нужно задействовать на полную мощность. Поэтому решили запускать новые медицинские направления и трансформироваться из учреждения только для женщин в многопрофильный медицинский центр", - сообщил Зукин.

Как сообщалось, медицинский центр "Лелека" получил сертификат самой престижной международной системы аккредитации медицинских учреждений JCI.

ООО "Лелека" создано в 2014 году.