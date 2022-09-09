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Ощадбанк запитав згоду власників єврооблігацій на пом'якшення низки умов

 

Державний Ощадбанк (Київ) запитав згоду власників двох випусків його єврооблігацій на зміну низки умов кредитних угод, зокрема відмову на період воєнного стану та шести місяців після нього від ковенанту підтримання достатності капіталу.

"Очікуване зниження коефіцієнта достатності капіталу переважно пов'язане з негативним впливом на економіку України, спричиненим повномасштабним російським вторгненням, що, у свою чергу, призвело до збільшення банком резервів на можливі втрати за кредитами внаслідок негативного впливу на фінансове становище позичальників банку", - зазначено в біржовому повідомленні Ощадбанку.

Фінустанова нагадує, що НБУ ще 25 лютого 2022 року ухвалив рішення, що не застосовуватиме санкцій до банків за порушення вимог до капіталу, включно з мінімальними вимогами до достатності капіталу.

Серед інших пропозицій власникам єврооблігацій - погодити затримку публікації звіту за 2021 рік до 30 вересня 2022 року та виплату дивідендів 318,117 млн грн 4 березня 2022 року.

Збори власників єврооблігацій призначено на 22 вересня. Фінальна дата голосування за пропозиціями - 19 вересня.

Як повідомлялося, у червні цього року інший державний банк - Укрексімбанк - домовився з власниками його єврооблігацій про призупинення умови кредитного договору щодо підтримання достатності капіталу на термін воєнного стану та шість місяців після нього.

Як повідомлялося, Ощадбанк у 2015 році реструктуризував єврооблігації з погашенням у 2016 та 2018 роках на загальну суму $1,2 млрд. Реструктуризація передбачала продовження термінів погашення та зміну процентної ставки: для євробондів на $700 млн - до 10 березня 2023 року та підвищення ставки до 9,375% річних, на $500 млн - до 20 березня 2025 року та 9,625% річних.

Амортизація єврооблігацій-2023 передбачала виплату 60% основної суми боргу 10 березня 2019 року, решти суми - вісьмома рівними піврічними частинами.

За єврооблігаціями-2025 власники отримують 50% основної суми боргу 20 березня 2020 року, решту суми боргу - 10 рівними піврічними траншами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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