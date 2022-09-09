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ЗСУ отримали 10 металевих укриттів від «Метінвесту» Ахметова
09:36 09.09.2022 |
10 спеціальних металевих укриттів отримали військовослужбовці ЗСУ від Ріната Ахметова, повідомляє комбінат "Запоріжсталь", що входить до холдингу "Метінвест".
"Компанія "Метінвест" Ріната Ахметова спільно з військовими розробила укриття "бліндаж 2.0" - спеціальні металеві "капсули", які збираються на позиції та закопуються на 1-1,5 метра під землю. Зверху робиться перекриття з дерев'яних брусів у два-три накати - і бійці отримують надійний захист, який допоможе зберегти життя. Вже виготовили 10 одиниць, із них 8 - встановлені, ще 2 - вирушили на позиції. Укриття "Метінвест" надає військовим безкоштовно", - повідомляє компанія.
За її даними, "всередині металевого укриття - все, найнеобхідніше для життя: місця відпочинку, місце встановлення печі, виводи для труб, стоки для води, а також запасний вихід".
"Ми плануємо виробляти 20 штук на місяць. Можемо передавати креслення всім, хто готовий долучитися. Ця розробка існувала ще за Радянського Союзу, але наші проєктанти та ЗСУ її взялися доробити, зменшити розміри та зробити мобільнішою, щоб її було легше збирати під ворожим вогнем", - розповів директор з інжинірингу ПАТ "Запоріжсталь" Микола Петряков.
"Метінвест" надає допомогу захисникам України з перших днів війни: на потреби ЗСУ "Метінвест" передав 100 позашляховиків на загальну суму понад 2 мільйони євро, а Головному управлінню розвідки - 1000 комплектів амуніції спецпризначення та "міні-байрактари" - дрони з дальністю роботи 100 км.
Крім того, компанія розпочала виробництво бронепластин та замовила пошиття плитоносок: загалом бійці отримають понад 100 тис. бронежилетів. Загалом у рамках програми "Сталевий фронт" "Метінвест" надав уже 1,9 млрд грн допомоги мирним мешканцям та українській армії.
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