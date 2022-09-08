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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
В Україні арештували корпоративні права і товари мережі магазинів парфумерії Brocard
13:00 08.09.2022 |
В Україні арештували корпоративні права двох компаній на суму 881 тис грн, понад 700 тис одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках, у розмірі понад 420 млн грн - за даними ЕП, йдеться про мережу магазинів парфумерії Brocard, яка належить власниці російської мережі "Л'Этуаль" росіянці Тетяні Володіній.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.
Як заявляють в БЕБ, ці компанії через підконтрольні офшорні підприємства та компанію з Росії, згідно з структурою власності, належать відомій російській бізнесвумен.
Основний вид діяльності цих компаній - імпорт косметичних засобів та парфумів, які в подальшому реалізуються гуртом та в роздріб через мережу магазинів та Інтернет.
За даними ЕП, йдеться про мережу магазинів парфумерії Brocard, яка належить власниці російської мережі "Л'Этуаль" росіянці Тетяні Володіній.
"Аналітики Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ встановили порушення службовими особами цих товариств вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.
Службові особи компанії, що здійснювала гуртовий та роздрібний продаж продукції, реєстрували податкові накладні занижуючи ціну продажу товару, та не відображали у податковій та фінансовій звітності фактичних обсягів реалізації продукції. Таким чином умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн", - йдеться у повідомленні.
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