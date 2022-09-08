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Кабмін затвердив виплату дивідендів Приватбанку на 28 млрд гривень
13:28 08.09.2022 |
Кабінет Міністрів установив базовий норматив відрахування 80% прибутку Приватбанку за 2021 рік на виплату дивідендів до державного бюджету.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram, передають Українські Новини.
"Затверджено річний звіт акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за 2021 рік. Затверджено спрямування 80 % чистого прибутку Банку за 2021 рік в розмірі 28 040, 33 млн. гривень на виплату дивідендів до державного бюджету", - написав він.
Раніше Приватбанк за рішенням уряду авансом перерахував до державного бюджету 28 млрд гривень річних дивідендів ще на початку березня, після російського повномасштабного вторгнення в Україну.
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