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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив виплату дивідендів Приватбанку на 28 млрд гривень

 

Кабінет Міністрів установив базовий норматив відрахування 80% прибутку Приватбанку за 2021 рік на виплату дивідендів до державного бюджету.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram, передають Українські Новини.

"Затверджено річний звіт акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за 2021 рік. Затверджено спрямування 80 % чистого прибутку Банку за 2021 рік в розмірі 28 040, 33 млн. гривень на виплату дивідендів до державного бюджету", - написав він.

Раніше Приватбанк за рішенням уряду авансом перерахував до державного бюджету 28 млрд гривень річних дивідендів ще на початку березня, після російського повномасштабного вторгнення в Україну.
За матеріалами: Українські Новини
 

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