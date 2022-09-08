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Нафтогаз відкриває перші заправки під брендом U.GO
12:41 08.09.2022 |
Нафтогаз розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO. У вересні в Києві та області планується відкриття 30 АЗК.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАК "Нафтогаз України".
"Нафтогаз розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів (АЗК) арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO в столичному регіоні. Перша черга з 30 АЗК почне працювати у Києві та області вже у вересні", - йдеться у повідомленні.
Решту заправок планують відкрити за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур із Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Бренд U.GO належить АТ "Укргазвидобування". З 2022 року права на її використання має також ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Перші АЗК під цією торговою маркою почали працювати у 2017 році на Харківщині.
Як повідомлялося, у травні Кабінет Міністрів передав автозаправні станції компанії Glusco в управління НАК "Нафтогаз України".
У березні 2021 року податкова міліція ДФС спільно зі Службою безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу АЗС Glusco. У червні корпоративні права цієї компанії були арештовані.
У ЗМІ компанію Glusco пов'язують із кумом володимира путіна Віктором Медведчуком.
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