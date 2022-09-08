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Верховний Суд відправив на новий розгляд справу про штраф для ДТЕК Ахметова на 275 мільйонів за монополізм
09:23 08.09.2022 |
Верховний Суд 6 вересня вирішив повернути на повторний розгляд справи про зловживання монопольним становищем "ДТЕК Західенерго" на Бурштинському енергоострові, а також про зловживання монопольним становищем ТОВ "Зеонбуд".
Водночас Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які визнали протиправними рішення Антимонопольного комітету (АМКУ) щодо цих компаній, передає пресслужба регулятора.
"Суди під час нового розгляду справ повинні будуть повторно надати оцінку всім обставинам встановленим Комітетом та заново оцінити доводи АМКУ про наявність правопорушень у діях компаній", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 15 грудня 2020 року Комітет оштрафував групу ДТЕК у складі двох суб'єктів господарювання на 275,2 млн грн за зловживання монопольним становищем на Бурштинському енергоострові.
"ДТЕК Західенерго" не сплатило штраф та оскаржило рішення Комітету у судовому порядку. Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд визнали недійсним рішення Комітету в частині "на підставі недоведеності правопорушення в діях АТ "ДТЕК Західенерго".
У відповідь АМКУ звернувся з касаційною скаргою до Верховного Суду. Її було частково задоволено, а рішення попередніх судів скасовано. Справу "Бурштинського енергоострова" передано на новий розгляд до суду першої інстанції.
Крім того, 14 грудня 2020 року Комітет оштрафував на 25,72 млн грн ТОВ "Зеонбуд" за зловживання монопольним становищем під час надання послуг з трансляції телепрограм загальнонаціональних каналів у цифровому форматі DVB-T2. Товариство також зобов'язали припинити порушення.
ТОВ "Зеонбуд" оскаржило рішення АМКУ у суді. За результатом розгляду позовної заяви суди першої та апеляційної інстанції скасували рішення Комітету. Водночас Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Комітету у цій справі та скасував рішення прийняті попередніми судовими інстанціями на користь ТОВ "Зеонбуд".
Після цього рішення Верховного Суду 6 вересня 2022 року ТОВ "Зеонбуд" сплатило штраф в повному обсязі, додали у АМКУ.
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