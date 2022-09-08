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АНАЛІТИКА

Мовний омбудсмен розпочав перевірку застосування державної мови сервісами таксі Uber та Uklon

17:14 07.09.2022 |

Новини компаній

 

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розпочав здійснення заходів державного контролю щодо застосування державної мови сервісами таксі Uber та Uklon.

"Протягом серпня ми отримали низку скарг від громадян України щодо порушення водіями цих сервісів вимог статті 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка передбачає за замовчуванням спілкування українською мовою у сфері обслуговування. Нагадаю, що ця норма закону діє вже понад півтора року. Цього часу було цілком достатньо, щоб навчити водіїв елементарних фраз під час спілкування з пасажирами, організувати мовні курси, забезпечити розмовниками. Дико, коли водій вас не розуміє і нічого не може пояснити", - наводить слова Кременя пресслужба омбудсмена.

Мовний омбудсмен закликав громадян України, чиї мовні права на обслуговування державною мовою було порушено зазначеними або іншими службами таксі, повідомити про це.

"Свідоме ігнорування закону - це, вочевидь, особиста позиція окремих водіїв, які не задумуються над репутацією бізнесу, який здійснює свою діяльність", - підсумував Кремінь.
 

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