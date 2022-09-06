Наглядову раду Київстару очолив Геннадій Газін

У складі наглядової ради ПрАТ «Київстар» відбулися зміни. Її головою замість Каана Терзіоглу призначено Геннадія Газіна.

До складу наглядової ради ПрАТ «Київстар» входять сім директорів, серед яких громадяни України, США, Євросоюзу та Туреччини. Наглядова рада у межах своєї компетенції здійснює керування компанією, визначає основні напрямки її діяльності, ухвалює рішення стосовно суттєвих угод і правочинів з національними і зарубіжними партнерами, оголошує загальні збори акціонерів та узгоджує їх порядок денний, а також вирішує питання участі ПрАТ «Київстар» в інших юридичних особах.

Геннадій Газін, громадянин США, здобув ступінь MBA у Wharton School при університеті Пенсильванії, бакалавра - у Корнуельському університеті, ступінь магістра - у Стенфордському університеті за спеціальністю "електронна інженерія". Має багаторічний досвід роботи у міжнародних компаніях, як-от Bell Communications Research, де працював інженером з телекомунікацій, а також у General Dynamics, де брав участь у проєктах оборонної промисловості США.

Понад 14 років працював в McKinsey&Company, у тому числі старшим партнером та одним із лідерів напрямку телекомунікацій, медіа і нових технологій. До речі, він також виступив ініціатором відкриття офісу МcKinsey в Києві.

Із 2007 по 2012 роки Геннадій працював в Україні на посаді СЕО у компанії EastOne Group, очолював раду директорів Interpipe, був засновником EastLabs - першого в Україні інкубатора для стартапів. Крім того, входить до складу директорів декількох американських й українських компаній, як от Zibra AI, PAWA, Greenscreens та інших.

Коментуючи своє призначення, Газін висловив переконання, що його досвід у світових телекомунікаційних, фінансових та консалтингових компаніях допоможе Київстару "не тільки продовжувати стабільну роботу, але й розвиватись, незважаючи на дуже важкий для країни час. Мене багато що пов'язує з Україною, і мені особисто приємно, що Київстар надає всебічну масштабну соціальну підтримку як для людей, так і для країни".

У Київстарі додали, що Газін народився в Житомирі. Він підтримує навчальні заклади рідного міста та благодійні проєкти, пов'язані з Україною.

Київстар - найбільший український оператор електронних комунікацій, станом на червень 2022 року обслуговував 24,8 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1,2 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G. Клієнтам компанії доступні можливості мобільного, фіксованого зв'язку й інтернету, конвергентні рішення, а також інноваційні послуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, цифрове ТБ та ін.

Акціонер Київстару - міжнародна Група VEON, що має головний офіс у Нідерландах. Акції Групи торгуються на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).



