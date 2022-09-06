lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi

Мобільний оператор lifecell запустив технологію дзвінків Voice over Wi-Fi у тестовому режимі. Вона дозволяє абонентам здійснювати голосові дзвінки на базі Wi-Fi-мережі, повідомляє AIN.

* Технологію підтримують усі iPhone починаючи з 6 Plus, Samsung починаючи з Galaxy A13 а також сучасні моделі Huawei та Xiaomi.

* Повний список усіх смартфонів є на сайті lifecell. Невдовзі перелік смартфонів буде збільшуватися.

* Такі дзвінки тарифікуються як звичайні голосові виклики.

«Сучасна технологія VoWiFi дозволяє телефонувати з місць, де є Wi-Fi, але обмежений мобільний зв'язок - наприклад, з укриттів, підвальних приміщень та цокольних поверхів. Точка доступу Wi-Fi працює як базова станція оператора. Це суттєва перевага під час війни, адже така опція дозволяє абонентам залишатися на зв'язку з близькими та рідними», - зазначив Олександр Мельниченко, керівник проектів та програм департаменту маркетингу lifecell.

Для того, щоб дзвонити через Wi-Fi, смартфон абонента має підтримувати VoWiFi Calling. Необхідні також такі умови:

* наявність картки USIM;

* перебування в зоні покриття Wi-Fi;

* активація функції Wi-Fi Calling на смартфоні.

Ось, як налаштувати VoWiFi для iOS:

* Відкрийте «Параметри».

* Для VoWiFi - підключіться до Wi-Fi.

* Виберіть «Стільникові дані»

* Для VoWiFi - виберіть Wi-Fi виклики.

* Для активації VoLTE - відкрийте «Опції стільникових даних» у меню «Стільникові дані»

* Відкрийте «Голос і дані»

* Виберіть «VoLTE»

Ось налаштування для Android

* Зайдіть у «Налаштування»

* У меню «Підключення» виберіть «Wi-Fi» та «Дзвінки за допомогою Wi-Fi».

* Для VoLTE - виберіть «Мобільні мережі».

* Активуйте «Виклики VoLTE»