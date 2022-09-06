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lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi
09:39 06.09.2022 |
Мобільний оператор lifecell запустив технологію дзвінків Voice over Wi-Fi у тестовому режимі. Вона дозволяє абонентам здійснювати голосові дзвінки на базі Wi-Fi-мережі, повідомляє AIN.
* Технологію підтримують усі iPhone починаючи з 6 Plus, Samsung починаючи з Galaxy A13 а також сучасні моделі Huawei та Xiaomi.
* Повний список усіх смартфонів є на сайті lifecell. Невдовзі перелік смартфонів буде збільшуватися.
* Такі дзвінки тарифікуються як звичайні голосові виклики.
«Сучасна технологія VoWiFi дозволяє телефонувати з місць, де є Wi-Fi, але обмежений мобільний зв'язок - наприклад, з укриттів, підвальних приміщень та цокольних поверхів. Точка доступу Wi-Fi працює як базова станція оператора. Це суттєва перевага під час війни, адже така опція дозволяє абонентам залишатися на зв'язку з близькими та рідними», - зазначив Олександр Мельниченко, керівник проектів та програм департаменту маркетингу lifecell.
Для того, щоб дзвонити через Wi-Fi, смартфон абонента має підтримувати VoWiFi Calling. Необхідні також такі умови:
* наявність картки USIM;
* перебування в зоні покриття Wi-Fi;
* активація функції Wi-Fi Calling на смартфоні.
Ось, як налаштувати VoWiFi для iOS:
* Відкрийте «Параметри».
* Для VoWiFi - підключіться до Wi-Fi.
* Виберіть «Стільникові дані»
* Для VoWiFi - виберіть Wi-Fi виклики.
* Для активації VoLTE - відкрийте «Опції стільникових даних» у меню «Стільникові дані»
* Відкрийте «Голос і дані»
* Виберіть «VoLTE»
Ось налаштування для Android
* Зайдіть у «Налаштування»
* У меню «Підключення» виберіть «Wi-Fi» та «Дзвінки за допомогою Wi-Fi».
* Для VoLTE - виберіть «Мобільні мережі».
* Активуйте «Виклики VoLTE»
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