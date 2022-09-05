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У столиці вирішили створити Муніципальний банк Києва
17:19 05.09.2022 |
У столиці вирішили створити Муніципальний банк Києва. Міська влада має намір подати заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ "Банк Січ" і перетворити його на універсальний фінансовий інструмент міста. Про це заявив Микола Поворозник - перший заступник голови КМДА Віталія Кличка, повідомляє сайт КМДА.
"Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва - для подальшого його перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста. Муніципальний банк - це найкращий та надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. Для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста та економіки загалом", - заявив Поворозник.
Він підкреслив, що Муніципальний банк - це оптимізація фінансів міста і значна економія коштів громади.
"На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати і виконує всі свої зобов'язання, можна придбати за менші кошти і не очікувати півтора-два роки, що потрібні для створення нового банку. Для міста придбання існуючого банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках", - сказав перший заступник голови КМДА.
Поворозник підкреслив, що для держави продаж банку КМДА є найоптимальнішим рішенням у поточній ситуації та має вагомі соціальні та економічні переваги. Зокрема, це дозволить зберегти робочі місця, виконувати в повному обсязі зобов'язання перед бізнесом та вкладниками банку. До того ж залучення державою інвестора - це позитивний сигнал про стійкість та стабільність банківської системи України.
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