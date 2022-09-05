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ЗАЕС знову працює одним блоком, поставки е/е здійснюються через резервну лінію – МАГАТЕ
08:47 05.09.2022 |
Блок №5 захопленої російськими військовими Запорізької атомної станції знову відключено від мережі, станція працює одним блоком №6, постачання електроенергії здійснюється в енергосистему України через резервну лінію електропередачі, передає Енергореформа.
Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.
"Українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі, але об'єкт продовжує подавати е/е до мережі через резервну лінію", - йдеться в оновленні МАГАТЕ по Україні на його сайті 3 вересня ввечері.
Там зазначили, що менш ніж через 48 годин після початку роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС четверта лінія електропередачі 750 кВ знову виявилася несправною, три інші лінії "загинули" раніше внаслідок обстрілу.
Водночас, присутні на станції експерти МАГАТЕ повідомляють, що ЗАЕС продовжує постачати електроенергію через резервну лінію 330кВ, уточнюється в повідомленні. Ця ж резервна лінія може забезпечувати внутрішні потреби ЗАЕС у разі потреби, зазначили у МАГАТЕ.
"Водночас керівництво станції повідомило команду МАГАТЕ, що сьогодні вдень через обмеження мережі було відключено блок №5, той самий блок, який було відключено на добу 1 вересня в день прибуття місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - пояснило агентство.
Там уточнили, що один реактор (№6 - ЕР) ще працює та виробляє е/е як для енергосистеми України, так і для внутрішніх потреб ЗАЕС,
Як повідомляла Енергореформа, енергоблок №5 Запорізької АЕС, аварійно відключений 1 вересня внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13.10 2 вересня знову був підключений до енергосистеми.
За даними гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, на ЗАЕС працює 6 представників агентства, потім їх залишиться двоє у рамках постійної присутності.
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