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Стів Джобс
На Запорізькій АЕС постійно працюватимуть два представники МАГАТЕ – Гроссі
22:21 02.09.2022 |
Шість експертів Міжнародного агентства з атомної енергії залишилися на Запорізькій АЕС після візиту команди МАГАТЕ у четвер; у подальшому на станції постійно працюватимуть два представники Агентства.
Як передає Укрінформ, про це заявив у п'ятницю ввечері генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час пресконференції у аеропорту Відня після повернення з України.
"Шість наших експертів залишилися там (на Запорізькій АЕС - ред.), вони будуть продовжувати роботу, яку ми розпочали вчора. І після цього, як я зазначав у Києві, а також після відвідування ЗАЕС та безпосередньо на станції, ми створюємо постійну присутність на місці, тепер уже з двома експертами, які продовжуватимуть роботу на місці", - заявив він.
За словами Гроссі, обидві сторони - українська та російська - погодилися з постійною присутністю двох експертів МАГАТЕ на АЕС. Він додав, що інші четверо експертів залишать станцію, ймовірно, наступного тижня.
Гендиректор МАГАТЕ запевнив, що ці двоє експертів є "дуже досвідченими", і їхня присутність на станції дозволить Агентству постійно мати інформацію про ситуацію на АЕС.
Як повідомлялося, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з його очільником Рафаелем Гроссі прибула до України і 1 вересня відвідала захоплену росією Запорізьку АЕС.
ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію.
ООН, США та Україна закликали рф до виведення військової техніки та особового складу з ядерного об'єкта.
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