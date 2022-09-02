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НАБУ оголосило підозри у справі Укрнафти, пов'язаній з Коломойським
21:32 02.09.2022 |
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому голові правління Укрнафти, який разом із низкою інших осіб може бути причетний до виведення з компанії 13,3 млрд грн. Справа стосується подій 2015 року, повідомили в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
За даними слідства, у березні-серпні 2015 року Укрнафта продала низці приватних компаній нафту в розмірі 10,7 млрд грн.
Постачання нафти, згідно з постановою Кабінету міністрів, мало здійснюватися лише після повної оплати замовником, але Укрнафта поставила сировину, не отримавши грошей в повному обсязі. Після цього її переробили на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти продали на АЗС по всій країні.
"Цікаво, що, за даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов'язані з компаніями групи Приват", - йдеться в повідомленні НАБУ.
Другий епізод стосується липня 2015 року, коли Укрнафта уклала з іншою компанією 52 договори купівлі нафтопродуктів, заплативши авансом 2,57 млрд грн. Терміни постачання спочатку були встановлені на кінець 2015 року, потім їх продовжили до кінця 2018 року, але нафтопродуктів Укрнафта так і не отримала.
Детективи встановили, що гроші були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.
Підозрюваних у справі НАБУ восьмеро:
→ колишній голова правління ПАТ "Укрнафта";
→ колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки ПАТ "Укрнафта";
→ колишня керівниця відділу контролю за обліком та постачаннями нафти та нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта";
→ колишні директори п'яти комерційних підприємств (одного з них затримано).
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