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АНАЛІТИКА

Слідом за Коломойським позов проти ПриватБанку подав і Боголюбов

 

У понеділок, 5 вересня 2022 року, Господарський суд Києва розгляне справу за позовом колишнього власника ПриватБанку Геннадія Боголюбова до фінустанови. Про це інформує пресслужба банку.

"У цій справі колишній акціонер Боголюбов, як і його партнер Коломойський, всупереч закону, намагається повернути собі акції ПриватБанку, витребувавши їх від держави", - повідомили у банку.

Попереднє засідання мало відбутись ще 15 серпня, але розгляд справи був перенесений. Як вважають у банку "через зловживання Боголюбовим своїми процесуальними правами".

Як зазначають юристи Привату, Боголюбов, "порушуючи закон, намагається подати докази поза межами процесуальних строків, водночас всіляко сприяючи затягуванню розгляду справи".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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