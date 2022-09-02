ЄБРР надав 100 млн євро Укрзалізниці на підтримку ліквідності

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спрямує 98,5 млн євро на підтримку ліквідності Укрзалізниці. Про це повідомляє міністерство фінансів.

Кошти буде перенаправлено з бюджету раніше підписаного кредитного проєкту з електрифікації української залізниці на ділянці Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Перепрофільовану частину кредиту ЄБРР буде забезпечено гарантією уряду Франції чи іншої країни G7.

"Пошкодження та руйнування залізничної інфраструктури, втрата рухомого складу Укрзалізниці негативно впливають на забезпечення безперебійної роботи компанії. Тому збільшення кредиту ЄБРР на підтримку ліквідності Укрзалізниці дозволить зберегти стабільність її роботи в умовах війни", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко під час підписання угоди з ЄБРР.

У червні ЄБРР вже змінювала умови угоди щодо проєкту електрифікації української залізниці. У результаті Укрзалізниця отримала 50 млн євро на підтримку ліквідності.





