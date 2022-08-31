Вітренко готовий піти з Нафтогазу, якщо це допоможе реструктуризувати борг компанії

Генеральний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив у коментарі агентству Reuters, що готовий піти у відставку, якщо це допоможе компанії реструктуризувати борг.

"Звичайно, на благо країни... якщо йдеться про це. Я не одружений на цій посаді", - сказав Вітренко агентству, коли його запитали, чи не піде він, якщо це допоможе переконати інвесторів відтермінувати виплату за боргом.

Вітренко додав, що і не чув "навіть натяку на те, що зміна генерального директора вплине" на рішення кредиторів.

Він уточнив, що інвестори зрозуміли, що рішення компанії про реструктуризацію було ухвалено урядом, а не керівництвом Нафтогазу.

"Це було не моє рішення від початку реструктуризації", - сказав Вітренко.

Після повномасштабного вторгнення Росії кредитори Нафтогазу двічі відхиляли прохання компанії про відтермінування виплати на два роки за єврооблігаціями, що призвело до дефолту компанії.