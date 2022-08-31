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Вітренко готовий піти з Нафтогазу, якщо це допоможе реструктуризувати борг компанії
22:36 31.08.2022 |
Генеральний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив у коментарі агентству Reuters, що готовий піти у відставку, якщо це допоможе компанії реструктуризувати борг.
"Звичайно, на благо країни... якщо йдеться про це. Я не одружений на цій посаді", - сказав Вітренко агентству, коли його запитали, чи не піде він, якщо це допоможе переконати інвесторів відтермінувати виплату за боргом.
Вітренко додав, що і не чув "навіть натяку на те, що зміна генерального директора вплине" на рішення кредиторів.
Він уточнив, що інвестори зрозуміли, що рішення компанії про реструктуризацію було ухвалено урядом, а не керівництвом Нафтогазу.
"Це було не моє рішення від початку реструктуризації", - сказав Вітренко.
Після повномасштабного вторгнення Росії кредитори Нафтогазу двічі відхиляли прохання компанії про відтермінування виплати на два роки за єврооблігаціями, що призвело до дефолту компанії.
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