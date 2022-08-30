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Порт «Південний» відновив обробку вантажів українських експортерів
18:15 30.08.2022 |
Під завантаження соняшниковим шротом у порт «Південний» зайшло перше з початку війни судно.
Про це повідомляє пресслужба порту у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Перше від початку війни судно прибуло під завантаження соняшникового шроту. 29 серпня Fulmar S було пришвартовано до 6 причалу», - йдеться в повідомленні.
Керівництво підприємства зазначає, що судно зайшло у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та харчів з українських портів. На балкер Fulmar S буде навантажено 9500 тонн шроту.
За словами директора ДП «МТП «Південний» Олександра Олійника, підприємство очікувало на заходи суден та готувалося до переробки вантажів українських експортерів задля виконання умов «зернової угоди» та підтримки української економіки.
Як повідомлялося, у вівторок, 30 серпня, із трьох українських портів вийшло ще шість суден із 183 тис. тонн української агропродукції. У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 61 судно вирушило із українських портів. На їх борту близько 1,5 млн тонн агропродукції.
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