Вклади в Ощадбанку більше не гарантуються державою

Кабінет міністрів схвалив нову редакцію статуту АТ "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк). Держава більше не гарантує вклади населення в цьому банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 серпня 2022 р. № 958.

"Вклади фізичних осіб, розміщені у банку, гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"", - йдеться в документі.

Таким чином, статут приведений у відповідність з законом, який набрав чинності в квітні 2022 року та передбачає, що Ощадбанк стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас в Україні на час воєнного стану та трьох місяців після його завершення запроваджується 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із відсотками, якщо це був депозит).

Якщо у період дії цієї норми розпочнеться процедура виведення з ринку якогось із банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує його вкладникам усю суму вкладу разом із нарахованими відсотками.

Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень.