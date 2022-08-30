Фінансові новини
- |
- 30.08.22
- |
- 14:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вклади в Ощадбанку більше не гарантуються державою
13:25 30.08.2022 |
Кабінет міністрів схвалив нову редакцію статуту АТ "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк). Держава більше не гарантує вклади населення в цьому банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 серпня 2022 р. № 958.
"Вклади фізичних осіб, розміщені у банку, гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"", - йдеться в документі.
Таким чином, статут приведений у відповідність з законом, який набрав чинності в квітні 2022 року та передбачає, що Ощадбанк стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб.
Водночас в Україні на час воєнного стану та трьох місяців після його завершення запроваджується 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із відсотками, якщо це був депозит).
Якщо у період дії цієї норми розпочнеться процедура виведення з ринку якогось із банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує його вкладникам усю суму вкладу разом із нарахованими відсотками.
Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ДБР прокоментували справу проти генерала Кривоноса через оборону аеропорту «Київ»
|Навіть Трамп не врятує Путіна. Навіщо Байдену військова місія США в Україні
|Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вклади в Ощадбанку більше не гарантуються державою
|«Укрпошта» анонсувала запуск благодійних марок із Псом Патроном
|КРАІЛ не виявила підстав, щоб відібрати ліцензію 1xBet
|Польський акціонер через війну відмовився від продажу Ідея Банку
|Один із енергоблоків ЗАЕС знову підключено до мережі - «Енергоатом»
|ЗАЕС відновила з'єднання з мережею – МАГАТЕ
Бізнес
|Starlink знизив вартість послуг для українців майже вдвічі
|Використання комп’ютера знижує ризик деменції, а перегляд телевізора підвищує її ймовірність – Дослідження
|У Китаї до 2030 року відмовляться від продажу авто з бензиновими та дизельними двигунами
|У Німеччині запрацював перший у світі парк потягів на водні
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи