Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вклади в Ощадбанку більше не гарантуються державою

 

Кабінет міністрів схвалив нову редакцію статуту АТ "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк). Держава більше не гарантує вклади населення в цьому банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 серпня 2022 р. № 958.

"Вклади фізичних осіб, розміщені у банку, гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"", - йдеться в документі.

Таким чином, статут приведений у відповідність з законом, який набрав чинності в квітні 2022 року та передбачає, що Ощадбанк стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас в Україні на час воєнного стану та трьох місяців після його завершення запроваджується 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із відсотками, якщо це був депозит).

Якщо у період дії цієї норми розпочнеться процедура виведення з ринку якогось із банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує його вкладникам усю суму вкладу разом із нарахованими відсотками.

Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5540
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8788  0,05 0,12 40,6996  0,06 0,15
EUR 39,7804  0,01 0,03 40,8112  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8900  0,04 0,11 36,9341  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес