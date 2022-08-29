«Укрпошта» анонсувала запуск благодійних марок із Псом Патроном Джерело: https://biz.censor.net/n3363718

АТ "Укрпошта" 30 серпня презентуватиме шостий поштовий випуск воєнного часу, який присвячений псу-розмінувальнику Патрону.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що цей випуск "Укрпошта" реалізує у партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

"Особливістю випуску є благодійна складова, адже кожен, хто придбає поштові марки "Пес Патрон", які окрім номінальної вартості містять додатковий номінал, стає учасником благодійного проекту з придбання машини механізованого розмінування та допомозі притулкам для тварин", - наголосили в "Укрпошті".

Так, у марковому аркуші представлено 8 поштових марок із зображенням робочих буднів та життя Патрона, виготовлених на самоклейному папері. Тираж випуску - 1 млн аркушів.

Вартість кожної поштової марки становить 31 грн, з яких номінальна вартість - F (23 грн), а сума благодійного збору - 8 грн. Відповідно, вартість аркушу - 248 грн, з яких 64 грн - благодійна складова.

Придбати марки можна буде у всіх міських відділеннях поштового зв'язку, а також на офіційному онлайн-магазині "Укрпошти" та маркетплейсах.