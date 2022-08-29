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АНАЛІТИКА

КРАІЛ не виявила підстав, щоб відібрати ліцензію 1xBet

09:26 29.08.2022 |

Новини компаній

 

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не виявила підстав для анулювання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, якому приписують російських власників.

Про це повідомляє пресслужба КРАІЛ у Facebook.

У повідомленні зазначається, що КРАІЛ ініціювала проведення перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ "ТБК" для отримання ліцензій.

Також було направлено відповідні запити до Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної служби фінансового моніторингу України, а також Подільської окружної прокуратури міста Києва, що здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні за участю ТОВ "ТБК".

"Станом на сьогодні КРАІЛ не отримала жодного підтверджуючого документу від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків ТОВ "ТБК" та власників бренду "1XBET" з державою-агресором", - зазначають у Комісії.

Відповідно, анулювання ліцензій за відсутності належного підтвердження буде порушенням законодавства з боку КРАІЛ.

У законодавстві про азартні ігри є виключний перелік підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії, серед яких - документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата з боку держави, що здійснює збройну агресію проти України.

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За матеріалами: Економічна правда
 

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