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АНАЛІТИКА

Один із енергоблоків ЗАЕС знову підключено до мережі - «Енергоатом»

 

Україна підключила один із шести блоків Запорізької атомної станції до електромережі, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"26 серпня 2022 року о 14:04 один із енергоблоків ЗАЕС, який було зупинено вчора, підключено до енергомережі, триває набір потужності", - йдеться у повідомленні в "телеграм-каналі" "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, зауважень до роботи обладнання та систем безпеки наразі немає.

"Атомники Запорізької АЕС - справжні герої! Вони невтомно і міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України та всієї Європи, і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", - наголосила компанія.

Як повідомлялося, ЗАЕС з 14:14 25 серпня було відключено від мережі через пошкодження останньої (четвертої) лінії електропередач. Унаслідок цього аварійний захист відключив два енергоблоки, що перебували у роботі - №№ 5-6.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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