ЗАЕС уперше в історії повністю відключена від мережі - «Енергоатом»

Окупована російськими військовими Запорізька атомна станція (ЗАЕС) уперше у своїй історії повністю відключена від мережі, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв'язку ЗАЕС із енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська" (...) Отже, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі - перше в історії станції", - написав "Енергоатом" у своєму телеграм-каналі в четвер.

У компанії наголосили, що внаслідок відключення ПЛ два енергоблоки станції, що працювали, відключилися від мережі.

В "Енергоатомі" нагадали, що три інші лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час обстрілів російських військових.

"Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС - Запорізька ТЕС. Зауважень до роботи автоматики та систем безпеки поки що немає", - додали в НАЕК.

Згідно з повідомленням, ведуться пускові операції щодо підключення одного з енергоблоків до мережі.

Як повідомлялося, після захоплення станції російськими військовими 4 березня вона перейшла на роботу двома блоками з шести, потім два тижні працювала трьома, а останнім часом - знову двома.

