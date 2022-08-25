ЧАЕС відновила роботи з переробки та захоронення радіоактивних відходів

21 серпня Чорнобильська АЕС передала на захоронення першу партію радіоактивних відходів після деокупації промислового майданчика.

За словами Іллі Шумкова, заступника начальника цеху переробки радіоактивних відходів, перед тим, як відновити повноцінну роботу інфраструктури з переробки РАВ, було проведено ряд заходів, щоб пересвідчитися у безпечній та коректній роботі устаткування та систем, задіяних у технологічному процесі переробки РАВ.

«Ми провели перевірку функціонального стану всього обладнання, задіянного у технологічному процесі як формування упаковки РАВ, так і підготовки до відправлення та відправлення упаковок РАВ на захоронення. Для відновлення практичних навичок увесь наш персонал, що бере участь у переробці відходів, пройшов курс тренувань. Тренування з останньою зміною успішно завершилися 14 серпня», — коментує пан Шумков.

Окрім вищезгаданого ЧАЕС провела переговори з постачальником цементів необхідних для імобілізації рідких радіоактивних відходів, а також переглянула виробничий графік постачання упаковок РАВ для захоронення.

«Ми переконані, що до кінця 2022 року ми виконаємо поставлені плани у повному обсязі», — підбиває підсумки Ілля Шумков.