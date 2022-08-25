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АНАЛІТИКА

Ахметов продав свою страхову компанію

 

Група SCM українського бізнесмена Ріната Ахметова оголосила про закриття угоди із продажу страхової компанії "АСКА". Новим власником стала страхова компанія "ВУСО" (працює під брендом VUSO)

Про це йдеться у заяві SCM.

Зазначається, що за погодженням сторін сума та умови угоди не розголошуються.

"Усі зобов'язання перед клієнтами та партнерами "АСКА" зберігаються і будуть виконуватися в повному обсязі з додатковими сервісами та продуктами", - наголосили у заяві.

Як повідомлялося, наприкінці листопада холдинг СКМ Ріната Ахметова оголосив про продаж ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія "АСКА" іншій українській страховій компанії VUSO.

НБУ 22 грудня 2021 року вирішив анулювати 34 ліцензії на здійснення страхування, видані УАСК "АСКА" на підставі поданої нею заяви, крім ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Уже 24 грудня минулого року Нацбанк оштрафував "АСКА" через подання недостовірної звітності.

За даними Insurance TOP, активи "ВУСО" та "АСКА" на 30 вересня 2021 року становили 903 млн грн та 501,2 млн грн, страхові премії за січень-вересень 2021 становили 1,24 млрд грн (8 місце у ренкінгу страховиків) та 853,8 млн грн (13 місце) відповідно.

"УАСК "АСКА" - перша приватна страхова компанія, що з'явилася в незалежній Україні. На початок 2020 року АСКА мала 2900 корпоративних та понад 200 тис. приватних клієнтів по всій Україні. Страховик має ліцензії на провадження страхової діяльності за 19 добровільними та 20 обов'язковими видами страхування та входить до топ-15 провідних страховиків України за ключовими показниками.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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