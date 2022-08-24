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АНАЛІТИКА

В уряді нарешті визначилися з долею активів ексСбєрбанку та Промінвестбанку

 

Кабінет міністрів готується розділити між державними структурами конфісковані у травні активи "МР Банку" та Промінвестбанку, що належали російським Сбєрбанку та Внєшекономбанку.

Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на коментар першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна.

"Процес зайняв більше часу, ніж ми розраховували, адже необхідно чітко дотримуватись всіх законних процедур, щоб ці рішення не були оскаржені в судах попередніми власниками банків", - пояснив він. Крім того, потрібно визначити розпорядника активами.

Перша версія закону, прийнята у квітні, передбачала, що активи можуть передаватися тільки на окреме держпідприємство, а саме - Національному фонду інвестицій. Він був заснований минулого року, але досі не розпочав операційну діяльність.

Оскільки банки мають на балансі різні активи (грошові кошти, корпоративні права, права вимоги за кредитами держпідприємств, ОВДП), їх доцільно передати різним структурам, продовжує Кудін. За його словами, такий підхід підтримали урядовці з різних міністерств.

Наприклад, грошові кошти варто передати напряму до держбюджету, а ОВДП - повернути Мінфіну, щоб держава за ними не сплачувала. Права вимоги за кредитами можна або списати, або передати самим держпідприємствам-боржникам. Корпоративні права можна залишити в Нацфонді інвестицій.

Щоб реалізувати такий підхід, необхідно було внести зміни до закону про вилучення майна росіян, каже Кудін. Закон з відповідними змінами (№7451) був ухвалений Верховною Радою наприкінці липня та підписаний президентом 18 серпня, додав він.

За матеріалами: Економічна правда
 

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