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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця запустила два модернізовані пасажирських потяги

15:56 23.08.2022 |

Новини компаній

 

УЗ 23 серпня запустила два модернізовані пасажирських потяги: на маршруті Київ-Рівне-Луцьк почав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ-Біла Церква запущено приміський електропотяг, оновлений в межах проєкту Kyiv City Express.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.

"Ми продовжуємо виконувати плани по оновленню рухомого складу, окреслені ще минулого року. Важливо сказати, що ці потяги були модернізовані на українському підприємстві - Київському електровагоноремонтному заводі "Укрзалізниці".

Це означає пряму підтримку вітчизняної промисловості та економіки - тисячі збережених робочих місць та виплачені зарплати працівникам.

Варто зазначити, що оновлення відбувається з дотриманням принципів безбар'єрності та зручності для маломобільних груп населення. Вважаю, що якість сервісу та клієнтоорієнтованість "Укрзалізниці" починається саме з безбар'єрних рішень - від застосунку для купівлі квитків до комфорту матерів, які подорожують з дітьми

Упевнений, що саме такий підхід свідчить про системні якісні зміни пасажирських перевезень", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.Потяг на маршруті Київ - Рівне - Луцьк складається з 6 двоповерхових вагонів і має 636 місць. Потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів.

Він може перевозити близько 40 тис пасажирів на місяць.

Потяг Kyiv City Express

Модернізований потяг з Києва до Білої Церкви курсуватиме на найбільш завантаженому напрямку Київщини - фастівському. Наразі заповненість складає 80% у 25 парах потягів на цьому напрямку, в той час як, середній вік вагонів становить 30 років.

"Як і Skoda, цей модернізований потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. Його запуск покращить якість приміських перевезень для понад 20 тис. українців, які щодня подорожують фастівським напрямком", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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