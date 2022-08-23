Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Київстар» збудував 230 базових 4G станцій за період війни

15:20 23.08.2022 |

Новини компаній

 

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" з початку повномасштабного вторгнення Росії збудував 230 нових базових станцій 4G, з них понад 130 - на заході країни, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"З 24 лютого 2022 року "Київстар" встановив 30 базових станцій у Київській області, 21 - в Одеській та Миколаївській, по сім - у Житомирській та Харківській та по 10 - у Кіровоградській, Дніпропетровській та Вінницькій областях", - повідомили у компанії.

За її даними, витрати на розвиток та відновлення мережі у першому півріччі становили понад 1,7 млрд грн.

"Київстар" завдяки розширенню мережі може забезпечувати зв'язок у тих регіонах, де є зростання трафіку, зокрема, на заході України, куди мігрували понад 5 млн населення. Порівняно з "довоєнним" часом мобільний трафік у населених пунктах західного регіону зріс на 60%, а в окремих містах, як Мукачеве чи Трускавець, він підскочив майже вдвічі.

За інформацією на сайті компанії, її мережа базових станцій на початок року становила 48,721 тис.

За підсумками перших п'яти місяців року "Київстар" повідомив про будівництво 108 нових базових станцій, зокрема, 53 на заході України, 27 - у центрі, 20 - на сході (з них найбільше у Харківській області) та вісім - на півдні.

Компанія нагадала, що за час війни також обладнала безкоштовним інтернетом понад 1260 укриттів у різних містах України та 360 модульних будинків для переселенців, а також виділила 300 млн грн для підтримки кібербезпеки та відновлення цифрової інфраструктури країни в рамках держплатформи United24.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2980
  0,2706
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8093  0,10 0,25 40,7486  0,15 0,36
EUR 39,7607  0,14 0,34 41,0046  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,17 0,46 36,9343  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес