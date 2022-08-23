«Київстар» збудував 230 базових 4G станцій за період війни

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" з початку повномасштабного вторгнення Росії збудував 230 нових базових станцій 4G, з них понад 130 - на заході країни, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"З 24 лютого 2022 року "Київстар" встановив 30 базових станцій у Київській області, 21 - в Одеській та Миколаївській, по сім - у Житомирській та Харківській та по 10 - у Кіровоградській, Дніпропетровській та Вінницькій областях", - повідомили у компанії.

За її даними, витрати на розвиток та відновлення мережі у першому півріччі становили понад 1,7 млрд грн.

"Київстар" завдяки розширенню мережі може забезпечувати зв'язок у тих регіонах, де є зростання трафіку, зокрема, на заході України, куди мігрували понад 5 млн населення. Порівняно з "довоєнним" часом мобільний трафік у населених пунктах західного регіону зріс на 60%, а в окремих містах, як Мукачеве чи Трускавець, він підскочив майже вдвічі.

За інформацією на сайті компанії, її мережа базових станцій на початок року становила 48,721 тис.

За підсумками перших п'яти місяців року "Київстар" повідомив про будівництво 108 нових базових станцій, зокрема, 53 на заході України, 27 - у центрі, 20 - на сході (з них найбільше у Харківській області) та вісім - на півдні.

Компанія нагадала, що за час війни також обладнала безкоштовним інтернетом понад 1260 укриттів у різних містах України та 360 модульних будинків для переселенців, а також виділила 300 млн грн для підтримки кібербезпеки та відновлення цифрової інфраструктури країни в рамках держплатформи United24.



