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В Rollton во время войны сменился владелец. Соглашение проверяют СБУ и АМКУ
22:03 19.08.2022 |
Основателем Меревен Фуд Европа сейчас указана не Mareven Food Holdings, как раньше, а другая кипрская фирма - Jelmond Ltd. Ее бенефициар - гражданин Вьетнама Тран Туан Минь.
АМКУ и СБУ проверяют, не было ли это попыткой скрыть реальных бенефициарных собственников или их связь с Российской Федерацией.
Украинский завод Rollton находится в Белой Церкви. Компания производит вермишель, лапшу, супы, картофельное пюре быстрого приготовления, приправы универсальные, макаронные изделия, яичную лапшу и т.д. под ТМ Rollton.
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