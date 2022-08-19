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Перша українська авіакомпанія отримала новий літак з початку великої війни
11:29 19.08.2022 |
Лоукостер SkyUp став першою українською авіакомпанією, яка з початку вторгнення Росії поповнила свій флот новим літаком.
Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передає avianews.com.
Як повідомляється, компанія отримала Boeing 737-800 2011 року випуску. Повітряне судно матиме 189 місць - максимально дозволену кількість для цього типу літака. Літак отримає українську реєстрацію UR-SQM.
SkyUp оплатив заміну крісел в салоні - тепер там встановлені нові тонкі сидіння італійської компанії Geven. Їхні тонкі стінки додають декілька сантиметрів простору для колін пасажирів.
Український лоукостер розпочне польоти на цьому Boeing 737-800 без зміни лівреї. Літак поки матиме біло-синє фарбування попереднього експлуатанта.
Восени SkyUp планує перефарбувати авіалайнер у свою фірмову біло-помаранчеву ліврею. Тоді ж на літаку замінять стандартні закінцівки крила на подвоєні Split Scimitar. Таке обладнання вже мають інші повітряні судна лоукостера. За оцінками SkyUp, Split Scimitar зменшують витрати палива на 2,2% у порівнянні зі звичайними закінцівками.
Оскільки небо України закрито з 24 лютого через вторгнення Росії, SkyUp використовує свої літаки для перевезення пасажирів європейських та турецьких авіакомпаній. Вони винаймають літаки SkyUp на умовах мокрого лізингу - разом із екіпажами. Це дозволяє українському авіаперевізнику зберегти свою діяльність та штат.
У подальшому SkyUp планує перевозити туристів пов'язаного з ним туроператора Join UP!, який відкриває офіси в країнах Європейського Союзу. В Україну авіакомпанія повернеться після відкриття повітряного простору для цивільної авіації.
Наразі, за даними SkyUp, з урахуванням поповнення флоту авіакомпанія оперує парком з 10 189-місних Boeing 737-800 та двох 149-місних Boeing 737-700.
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