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Мінфін оголосив конкурс на рекрутерів для визначення незалежних членів Ощадбанку, ПриватБанку та Укрексімбанку

 

Міністерство фінансів України оголосило про проведення конкурсів з відбору компаній із добору персоналу для визначення претендентів на посади незалежних членів державних Ощадбанку, Приватбанку та Укрексімбанку, повідомила пресслужба відомства у середу.

Згідно з повідомленням, до участі у конкурсі допускаються компанії, які мають міжнародний досвід надання послуг з відбору керівного складу банків не менше ніж 10 років.

Сказано, що для участі у відборі компанія має подати заяву про участь у конкурсі, що підтверджує документи та конкурсну пропозицію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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