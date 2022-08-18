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АНАЛІТИКА

Україна та Польща домовилися знизити тарифи на доставку посилок

 

Україна та Польща домовилися про зниження тарифів на пересилання посилок.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Фейсбуці, передає Укрінформ.

В Укрпошті зазначають, що до 15 вересня має бути підготовлений та підписаний договір про взаємне зниження тарифів на пересилання посилок. Тож вартість поштових відправлень між родинами буде нижчою. Тепер посилки можна буде відправити та отримати в усіх відділеннях Пошти Польської та Укрпошти.

"Домовились опрацювати процеси обробки посилок так, щоб терміни доставки були в рази швидше. Вже працюємо з колегами з УЗ та, з допомогою Міністерства інфраструктури, плануємо поставити частину посилок на «залізні рейки», щоб не втрачати час на кордоні", - підкреслив очільник Укрпошти.

Смілянський зазначив, що для реалізації планів є місяць часу.

"Важливо, щоб український бізнес, який імпортує з Польщі, мав надійний канал поставок. А ще дуже хочеться, щоб новорічні свята та Миколайчик пройшли з гарним настроєм. Особливо для дітей і для всіх родин, які сьогодні розлучила війна. Тому наша робота - вчасно передати посилки та настрій навіть через кордони", - зауважив директор Укрпошти.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня АТ "Укрпошта" припинило роботу своїх відділень на не підконтрольних Україні територіях.
 

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