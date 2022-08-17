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Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розпочав комерційну діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках
15:44 17.08.2022 |
АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ"), 100% акцій якого належать державі, здійснило перші поставки на внутрішній ринок та розпочинає експорт електроенергії провідним європейським трейдинговим компаніям, повідомила компанія у середу.
Згідно з повідомленням, на внутрішньому ринку компанія реалізувала перші постачання електроенергії за двосторонніми контрактами.
Щодо поставок на зовнішній ринок, АТ "ЕКУ" 17 серпня вперше придбало на щоденному аукціоні НЕК "Укренерго" право доступу 19 серпня до міждержавного перетину електромереж у напрямках Румунії та Словаччини рівним графіком загальною потужністю по 62 МВт.
Загалом в аукціоні взяли участь вісім компаній. Визначено шість переможців. На аукціон виставлялася загальна пропускна потужність за цими напрямками по 125 МВт.
Весь обсяг електроенергії для здійснення постачання як на внутрішній ринок, так і на експорт АТ "ЕКУ" придбала державна компанія НАЕК "Енергоатом", уточнюється в пресрелізі.
Як зазначили у компанії, на базі АТ "ЕКУ" створюється сучасна трейдингова платформа, що дозволить державі стати ефективним та конкурентоспроможним гравцем на енергетичних ринках України, Європи, а надалі - на глобальних ринках енергоресурсів.
"Початок активної комерційної діяльності у стислий термін є пріоритетом для менеджменту", - сказав генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко, якого цитує пресслужба.
Він додав, що серед першочергових завдань, що постають перед компанією, - розбудова трейдингової інфраструктури для ефективної торгівлі енергоресурсами із застосуванням сучасних ІТ-технологій та діджитал-інструментів, а також створення системи управління ризиками.
Як повідомлялося, АТ "ЕКУ" 28 червня 2022 року у рамках виконання вимоги Третього енергопакета було перепідпорядковане від Міненерго Мінекономіки для створення на його базі державного енерготрейдера. Заявлена мета компанії - захист економічної позиції держави та збільшення її доходів на енергетичних ринках.
Міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у середині липня наголошував, що державний енерготрейдер буде таким самим учасником ринку, як і будь-який інший, а головним постачальником електроенергії йому буде державна генерація.
Генеральним директором АТ "ЕКУ" 22 червня було призначено Бутенка. Як зазначається у повідомленні, він має 15-річний досвід реалізації великих проєктів у сфері енергетики, зокрема, найбільшого приватного оператора з продажу енергоресурсів D.Trading та більш ніж 10-річний досвід у сфері інвестиційного банкінгу в Європі, Канаді та США.
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