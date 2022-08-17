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monobank підвищує тариф на зняття готівки у банкоматах
13:21 17.08.2022 |
Віртуальний банк monobank з 1 вересня підвищить тарифи на зняття готівки з карток з 0,5% до 0,9%.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
За його словами, з 1 вересня платіжні системи під тиском банків-власників великих банкоматних мереж більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах.
"У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат і ми, на жаль, змушені з 1.09 підняти тариф за зняття власних коштів з наших карток з 0,5% до 0,9%", - зазначив Гороховський.
Водночас він додав, що тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.
Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який серед входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.
Станом на кінець 2021 року кількість клієнтів monobank становила 5 млн осіб.
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