Медицинская группа компаний Adonis открыла современный центр реабилитации в Буче

Медицинская группа компаний Adonis открыла современный центр реабилитации и физиотерапии в Буче (Киевская обл.), сообщила компания агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

Генеральный директор сети «Адонис» Виталий Гирин уточнил, что основными направлениями работы центра будет медицинская реабилитация и восстановление после инсульта, черепно-мозговых травм и других поражений ЦНС, послеоперационная реабилитация, эрготерапия и восстановление навыков самообслуживания, коррекция хронического болевого синдрома при патологиях позвоночника, опорно-двигательного аппарата, реабилитация после травм, ДТП и других несчастных случаев.

Центр реабилитации будет включать в себя стационар на 12 двухместных палат, специально оборудованных для пациентов с ограниченной мобильностью. При необходимости с пациентом смогут находиться родственник или сиделка.

Кроме того, комплекс услуг центра предусматривает возможность транспортировки пациента из любой точки Украины, выезды врачей на дом и медицинскую помощь полного цикла в рамках одного отделения.

По словам руководителя отделения реабилитации Вадима Керестея, центр также сможет проводить реабилитацию после травм, вызванных боевыми действиями.

«Такую реабилитацию нужно проходить в полнопрофильном реабилитационном центре, где есть весь спектр медуслуг, так как травмы, вызванные военными действиями, комбинированные. Часто в них ортопедия осложнена неврологией, переломы костей сочетаются с травмами головного и спинного мозга, множественные переломы костей сочетаются с ампутациями и травмами нервной системы и контузиями. Такие пациенты нуждаются в комплексном подходе и помощи физических терапевтов, хирургов, травматологов, неврологов, логопедов, психологов, палат интенсивной терапии и анестезиологов», - пояснил он.

Керестей отметил, что центр работает согласно требованиям международных стандартов Eeig EU Standard for Health & Wellness.

Adonis - сеть частных медицинских центров для взрослых и детей.

Частная клиника Adonis основана более 20 лет тому назад. В ее сеть входят 12 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток.

В филиалах клиники врачи ведут прием по 66 медицинским направлениям.



