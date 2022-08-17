Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«ПриватБанк» та Payoneer запустили в «Приват24» зручну функцію виставлення інвойсу

 

ПриватБанк та Payoneer запустили в Приват24 функцію "Запит платежу". Новий зручний спосіб отримувати оплату за виконані послуги дозволяє фрілансерам легко надіслати платіжний запит, а їх клієнтам - швидко здійснити оплату. Щоб виставити інвойс, тепер достатньо вибрати баланс та натиснути кнопку «Запитати платіж», запити на оплату можна надсилати компаніям у всьому світі.

"Наприклад, фрілансер може надіслати запит на оплату за послуги веб-розробки клієнту, якому він створює веб-сайт. Щойно ви заповните деталі свого запиту, ми надішлемо вашому клієнту електронний лист від вашого імені з інформацією про спосіб оплати (ви також отримаєте копію для обліку). Ваш клієнт може вибрати бажаний спосіб оплати та надіслати кошти безпосередньо на ваш аккаунт Payoneer", - говорить керівник напрямку переказів ПриватБанку Марія Страшко.

Також з 10 серпня 2022 року і до 10 лютого наступного року ПриватБанк та Payoneer запускають для українців акцію, в рамках якої будуть виплачувати 1 000 грн на картку та 50 дол США на аккаунт Payoneer клієнтам, які створили аккаунт через Приват24 після 28 квітня 2022 року та протягом одного з етапів акції переказали кошти з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 1 000 долл США (в еквіваленті).

У травні ПриватБанк інтегрував сервіс Payoneer в Приват24 (моб і веб), що дозволило клієнтам швидко, зручно та без додаткових комісій переказувати кошти на рахунки та картки ПриватБанку. Інтеграція Payoneer в Приват24 дає клієнтам нові можливості та спрощує отримання платежів. Як зареєструватися та вивести кошти з Payoneer через Приват24 - на відео.


Про Payoneer

Payoneer (NASDAQ: PAYO) є світовим партнером у галузі цифрової комерції - де б ви не знаходились. Від безмежних платежів до безмежного зростання, Payoneer надає бізнесу на будь-якому ринку технології, зв'язки та впевненість для участі та процвітання у новій світовій економіці.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0330
  0,2487
 0,67

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3984  0,18 0,46 40,3150  0,19 0,48
EUR 39,8144  0,17 0,43 41,0494  0,16 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес