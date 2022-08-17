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«ПриватБанк» та Payoneer запустили в «Приват24» зручну функцію виставлення інвойсу
10:03 17.08.2022 |
ПриватБанк та Payoneer запустили в Приват24 функцію "Запит платежу". Новий зручний спосіб отримувати оплату за виконані послуги дозволяє фрілансерам легко надіслати платіжний запит, а їх клієнтам - швидко здійснити оплату. Щоб виставити інвойс, тепер достатньо вибрати баланс та натиснути кнопку «Запитати платіж», запити на оплату можна надсилати компаніям у всьому світі.
"Наприклад, фрілансер може надіслати запит на оплату за послуги веб-розробки клієнту, якому він створює веб-сайт. Щойно ви заповните деталі свого запиту, ми надішлемо вашому клієнту електронний лист від вашого імені з інформацією про спосіб оплати (ви також отримаєте копію для обліку). Ваш клієнт може вибрати бажаний спосіб оплати та надіслати кошти безпосередньо на ваш аккаунт Payoneer", - говорить керівник напрямку переказів ПриватБанку Марія Страшко.
Також з 10 серпня 2022 року і до 10 лютого наступного року ПриватБанк та Payoneer запускають для українців акцію, в рамках якої будуть виплачувати 1 000 грн на картку та 50 дол США на аккаунт Payoneer клієнтам, які створили аккаунт через Приват24 після 28 квітня 2022 року та протягом одного з етапів акції переказали кошти з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 1 000 долл США (в еквіваленті).
У травні ПриватБанк інтегрував сервіс Payoneer в Приват24 (моб і веб), що дозволило клієнтам швидко, зручно та без додаткових комісій переказувати кошти на рахунки та картки ПриватБанку. Інтеграція Payoneer в Приват24 дає клієнтам нові можливості та спрощує отримання платежів. Як зареєструватися та вивести кошти з Payoneer через Приват24 - на відео.
Про Payoneer
Payoneer (NASDAQ: PAYO) є світовим партнером у галузі цифрової комерції - де б ви не знаходились. Від безмежних платежів до безмежного зростання, Payoneer надає бізнесу на будь-якому ринку технології, зв'язки та впевненість для участі та процвітання у новій світовій економіці.
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