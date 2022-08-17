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П'ятий енергоблок Рівненської АЕС побудують за американською технологією - Енергоатом
08:40 17.08.2022 |
НАЕК "Енергоатом" планує збудувати енергоблок №5 на Рівненській атомній електростанції потужністю 1100 МВт за новітньою американською технологією АР1000 Westinghouse.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.
"Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse. Вже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв'язків західного регіону енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, проведені передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.
Планується, що об'єкт буде введений в експлуатацію у 2032 році. Майданчик майбутнього будівництва енергоблока №5 Рівненської АЕС був визначений ще у 2004 році.
До слова, станом на 2022 рік у світі шість AP1000 знаходяться в експлуатації або будуються. Чотири розташовані на двох майданчиках у Китаї: дві на атомній електростанції Саньмен і дві на АЕС Хайян. Ще два знаходяться на стадії будівництва на електростанції Vogtle Electric Generating Plant у США.
Як повідомлялося, у червні Енергоатом та американська компанія Westinghouse Electric Company домовилися про збільшення кількості енергоблоків, які будуватимуть в Україні за технологією АР1000, з 5 до 9. Йдеться, зокрема, про будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
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