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КХП «ArcelorMittal Кривий Ріг» у І пів.-2022 скоротило виробництво на 55%
11:24 15.08.2022 |
Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) на своєму коксохімічному підрозділі у січні-червні поточного року скоротив випуск металургійного коксу на 55,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - 653,1 тис. тонн.
Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" представник компанії, у червні підприємство виробило 46,2 тис. тонн металургійного коксу.
Водночас у першому півріччі 2022 року випуск валового коксу 6% вологості на АМКР становив 748,7 тис. тонн, зокрема в червні - 54 тис. тонн.
Виробництво коксу на "ArcelorMittal Кривий Ріг" у першому півріччі 2021 року зросло на 11,5% - до 1,459 млн тонн, зокрема в червні минулого року випущено 248 тис. тонн.
У січні-червні 2022 року на підприємство поставлено 148 тис. тонн вугілля вітчизняного видобутку, 390 тис. тонн із Росії (до війни), 65 тис. тонн із Казахстану, 27 тис. тонн із Польщі, 15 тис. тонн із Чехії, 157 тис. тонн із США та 122 тис. тонн із Австралії.
Як повідомлялося, українські коксохімічні заводи у січні-червні поточного року скоротили виробництво металургійного коксу на 57,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,107 млн тонн. У першому півріччі виробництво валового коксу 6% вологості становило 2,457 млн тонн. У червні в Україні вироблено 267 тис. тонн валового коксу, зокрема металургійного - 227 тис. тонн.
Україна у 2021 році знизила випуск коксу на 1,3% порівняно з 2020 роком - до 9,543 млн тонн.
ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.
ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".
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