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G7 чекає від України призначення ради «Нафтогазу» для проходження опалювального сезону
13:10 12.08.2022 |
Посли країн «Групи семи» (G7) наголошують на важливості якнайшвидшого призначення наглядової ради НАК «Нафтогаз України» напередодні зимового сезону.
Про це група послів у Києві заявила у п'ятницю в офіційному Twitter-акаунті німецького головування, пише "Європейська правда".
Повідомляється, що у п'ятницю дипломати зустрілися з міністром енергетики Германом Галущенком, міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, головою НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком і головою правління НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким.
"Посли G7 зустрілися... щоб обговорити підготовку до зимового сезону та наголосили на важливості якнайшвидшого призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.
Мінекономіки оголосило конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" у жовтні 2021 року, а затвердження нового складу очікувалося у лютому 2022 року.
Нагадаємо, ЄС у своєму звіті про виконання Україною Угоди про асоціацію в липні висловив занепокоєння через втручання уряду в управління державною енергетичною компанією "Нафтогаз".
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