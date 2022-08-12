G7 чекає від України призначення ради «Нафтогазу» для проходження опалювального сезону

Посли країн «Групи семи» (G7) наголошують на важливості якнайшвидшого призначення наглядової ради НАК «Нафтогаз України» напередодні зимового сезону.

Про це група послів у Києві заявила у п'ятницю в офіційному Twitter-акаунті німецького головування, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що у п'ятницю дипломати зустрілися з міністром енергетики Германом Галущенком, міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, головою НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком і головою правління НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким.

"Посли G7 зустрілися... щоб обговорити підготовку до зимового сезону та наголосили на важливості якнайшвидшого призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

Мінекономіки оголосило конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" у жовтні 2021 року, а затвердження нового складу очікувалося у лютому 2022 року.

Нагадаємо, ЄС у своєму звіті про виконання Україною Угоди про асоціацію в липні висловив занепокоєння через втручання уряду в управління державною енергетичною компанією "Нафтогаз".