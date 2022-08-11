Фінансові новини
- |
- 11.08.22
- |
- 21:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
БЕБ виявило ознаки порушень при закупівлях "Укрзалізниці" під час війни
17:47 11.08.2022 |
Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) в рамках аналізу обґрунтованості використання бюджетних коштів, виділених з резервного фонду держбюджету, встановили ймовірні порушення на суму близько 80 млн грн.
Як повідомляє пресслужба БЕБ, йдеться про порушення при використанні коштів на суму 18 млрд грн, виділених одному із державних підприємств для закупівлі продуктових наборів, будівельних матеріалів та лікарських засобів.
У повідомленні не вказана назва держпідприємства, проте відомо, що Кабмін у березні виділив 18 млрд грн "Укрзалізниці", в тому числі для закупівлі продуктових наборів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Масова приватизація з 1 вересня - що саме піде з молотка?
|Крим став театром бойових дій. Що далі
|Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
|Держателі ВВП-варантів України схвалили її пропозицію про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|БЕБ виявило ознаки порушень при закупівлях "Укрзалізниці" під час війни
|Суд передав АРМА скраплений газ «Укрнафти» у справі про його продаж фірмам Коломойського
|Енергоатом зазнав 4,8 мільярда чистих збитків у першому півріччі 2022
|Іноземні кредитори Укравтодору та Укренерго теж погодилися перенести виплати за боргом
|Нацбанк визнав неплатоспроможним банк «Січ»
|Укренерго та Польща працюють над збільшенням експорту електроенергії майже вп'ятеро
|Росія реалізовує на Запорізькій АЕС передану з «Росатому» програму перепідключення станції до Криму
Бізнес
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери
|Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей
|Blue Origin виконала шостий суборбітальний політ із космічними туристами
|Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker
|SsangYong анонсував новий кросовер Torres для Європи
|Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні
|Китай запустив гіперзвукову ракету за 120 км від узбережжя Тайваню