Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) в рамках аналізу обґрунтованості використання бюджетних коштів, виділених з резервного фонду держбюджету, встановили ймовірні порушення на суму близько 80 млн грн.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, йдеться про порушення при використанні коштів на суму 18 млрд грн, виділених одному із державних підприємств для закупівлі продуктових наборів, будівельних матеріалів та лікарських засобів.

У повідомленні не вказана назва держпідприємства, проте відомо, що Кабмін у березні виділив 18 млрд грн "Укрзалізниці", в тому числі для закупівлі продуктових наборів.