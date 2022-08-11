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Енергоатом зазнав 4,8 мільярда чистих збитків у першому півріччі 2022
08:34 11.08.2022 |
Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" за перше півріччя отримало понад 4,76 мільярда гривень чистого збитку проти понад 1,12 мільярда гривень чистого прибутку у січні-червні 2021 року.
Про це свідчать дані звіту про фінансову результати компанії, передає Інтерфакс-Україна.
Відповідно до документу, обсяг реалізованої продукції знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 17,44% (на 6,9 млн тис. кВт-год) - до 32,6 млн кВт-год.
Причиною є насамперед окупація російськими військовими ЗАЕС, яка після захоплення почала працювати двома блоками із шести, потім з 14 липня підключила третій блок, але через пошкодження обстрілами РФ повітряної лінії з 5 серпня знову перейшла на роботу двома блоками. За останньою інформацією МАГАТЕ на початок серпня, "Енергоатом" працює 10-ма блоками з 15 наявних.
У той же час надходження від реалізації електроенергії зросли більш ніж удвічі (на 35,88 млрд грн) - до 67,06 млрд грн.
"Це пояснюється, зокрема, переходом з 1 жовтня 2021 року з товарної на фінансову модель ПСО для населення, згідно з якою компанія почала за ринковою ціною продавати всю електроенергію та компенсувати тарифи для населення за рахунок продажу, а не забезпечувати населення ресурсом, передаючи його фактично безкоштовно ДП "Гарантований покупець", - пише агентство.
У структурі чистого доходу компанії, який становив 67,62 млрд грн та перевищив торішній показник на 64,5%, реалізація електроенергії становить 99%.
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