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АНАЛІТИКА

Іноземні кредитори Укравтодору та Укренерго теж погодилися перенести виплати за боргом

 

Кредитори двох державних компаній, Укравтодор та Укренерго, погодилися на відтермінування виплат за боргом терміном на два роки до кінця 2022 року.

Про це компанії повідомили на сайті Лондонської біржі.

"Сьогодні Укравтодор оголошує, що отримала необхідні згоди від правомочних власників цінних паперів щодо письмової резолюції про схвалення запропонованих змін, як описано в меморандумі про надання згоди від 28 липня 2022 року", - йдеться в заяві компанії. Заяву аналогічного змісту поширили й в Укренерго.

Для Укренерго йдеться про "зелені бонди" на суму 825 млн доларів під 6,875% і терміном обігу до 2026 року. Щодо Укравтодору, йдеться про випуск на суму 700 млн доларів під 6,25% з обігом до 2028 року. Обидва борги гарантовані державою, тож у разі неспроможності емітентів обслуговувати ці борги зобовʼязання перейшли би на державу Україну.

Наприкінці липня стало відомо, що Україна пропонує власникам єврооблігацій "Укравтодору" та "Укренерго" відтермінувати виплату боргів за ними щонайменше на 2 роки.

Крім того, у середу, 10 серпня, Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації суверенного боргу - відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки.
За матеріалами: Економічна правда
 

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