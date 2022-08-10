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АНАЛІТИКА

Суд арештував корпоративні права «Карпатнафтохіму» на понад 2 мільярди

12:53 09.08.2022 |

Новини компаній

 

Суд наклав арешт на корпоративні права підприємства, пов'язаного з компаніями РФ, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об'єктів нерухомості цього підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, службові особи підприємства - одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, упродовж 2017-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн.

"При цьому вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн з метою їх легалізації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та у взаємодії з Державною податковою службою України.

В Офісі генпрокура не називають компанію, чиї активи були арештовані, водночас, як пише liga.net, ілюстрація, яку додали правоохоронці до повідомлення, містить зображення центрального офісу ТОВ "Карпатнафтохім".

"Карпатнафтохім" створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником "Карпатнафтохіму" раніше був російський "Лукойл", зараз - нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у "Лукойлу" після того, як він потрапив під санкції.

Після початку російського вторгнення "Карпатнафтохім" зупинив роботу.


За матеріалами: БізнесЦензор
 

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