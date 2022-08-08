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У липні НБУ застосував до 1 банку та 3 небанківських фінустанов заходи впливу за порушення фінмоніторингу
14:26 08.08.2022 |
Національний банк у липні застосував до 1 банку та 3 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Так, заходи впливу застосовано до:
- ТАСкомбанк - письмове застереження.
- ПТ "Ломбард Бичков і Шешуковˮ - штраф у розмірі 51 тис. гривень;
- ТОВ ФК "Український платіжний центрˮ - письмове застереження.
Сергій Тігіпко є власником фінансово-промислової групи ТАС.
На фінансовому ринку група представлена ТАСкомбанком, страховою компанією ТАС та страховою групою ТАС.
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