Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У липні НБУ застосував до 1 банку та 3 небанківських фінустанов заходи впливу за порушення фінмоніторингу

 

Національний банк у липні застосував до 1 банку та 3 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Так, заходи впливу застосовано до:

- ТАСкомбанк - письмове застереження.

- ПТ "Ломбард Бичков і Шешуковˮ - штраф у розмірі 51 тис. гривень;

- ТОВ ФК "Український платіжний центрˮ - письмове застереження.

Сергій Тігіпко є власником фінансово-промислової групи ТАС.

На фінансовому ринку група представлена ​​ТАСкомбанком, страховою компанією ТАС та страховою групою ТАС.
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2963
  0,1207
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4560  0,03 0,09 39,5980  0,11 0,27
EUR 38,7900  0,02 0,06 40,1584  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес