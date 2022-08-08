У липні НБУ застосував до 1 банку та 3 небанківських фінустанов заходи впливу за порушення фінмоніторингу

Як повідомляється, перевезення всіх вантажів порівняно з червнем виросло на 9,2% - до 10,3 млн тонн. Перевезення у внутрішньому сполученні збільшилися на 10,5% - до 6,2 млн тонн, на експорт - на 8,7%, до 3,4 млн тонн, в імпорті - на 4,5%, до 598,8 тис. тонн.