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Верховний Суд підтримав вимогу АМКУ про сплату WOG 108 млн грн штрафу
10:52 08.08.2022 |
Верховний Суд залишив без задоволення касацію ТОВ «ВОГ Рітейл» на рішення судів, котрі підтвердили рішення Антимонопольного комітету, який у жовтні 2016 року оштрафував компанію за антиконкурентні узгоджені дії при встановленні роздрібних цін на світлі нафтопродукти.
«Оскільки рішення Верховного Суду остаточне й не підлягає оскарженню, «ВОГ Рітейл» має сплатити у державний бюджет не лише суму штрафу, а й пеню, яка нараховувалась усі ці роки і в результаті зрівнялася з сумою штрафу - 54,036 млн грн», - йдеться у повідомленні АМКУ.
Раніше штраф плюс аналогічну пеню у справі шестирічної давності для семи компаній погодилися сплатити ТОВ «Альянс Холдинг»/Shell (тут і скрізь тільки штраф - 39,711 млн грн), ПП «АМІК Україна»/Lukoil/AMIC (12,53 млн грн) і ТОВ «Паралель-М ЛТД»/Parallel (1,438 млн грн) й «Сокар Петролеум»/SOCAR (2,534 млн грн).
Таким чином, штраф усе ще намагаються оскаржити ПП «ОККО нафтопродукт»/OKKO (77,881 млн грн) і ТОВ «Золотий екватор»/WOG (16,195 млн грн).
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