Кабмін внесе в Раду законопроект про акціонування «Енергоатома»

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про акціонування державного підприємства "НАЕК "Енергоатом", передає Енергореформа.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 5 серпня.

"Законопроект пропонує визначити процедуру створення акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі, та встановити порядок формування статутного капіталу товариства та його функціонування після створення", - написав він.

При цьому для забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави передбачено обмеження, пов'язані із збереженням корпоративних прав держави, майна атомних електростанцій, ядерних матеріалів та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, що оснащені водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.