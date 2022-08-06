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Кабмін внесе в Раду законопроект про акціонування «Енергоатома»
23:07 05.08.2022 |
Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про акціонування державного підприємства "НАЕК "Енергоатом", передає Енергореформа.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 5 серпня.
"Законопроект пропонує визначити процедуру створення акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі, та встановити порядок формування статутного капіталу товариства та його функціонування після створення", - написав він.
При цьому для забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави передбачено обмеження, пов'язані із збереженням корпоративних прав держави, майна атомних електростанцій, ядерних матеріалів та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.
"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, що оснащені водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.
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