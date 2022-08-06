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АНАЛІТИКА

Французька Quantel medical подарувала Інституту офтальмології ім. Філатова нове діагностичне обладнання

17:01 05.08.2022 |

Новини компаній

 

Французька Quantel medical за сприяння посольства України у Франції передала Інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова (Одеса) як гуманітарна допомога новий зонд (датчик) для апарату Aviso для ультразвукової біомікроскопії переднього відділу ока.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у клініці, обстеження на апараті Aviso щорічно потребують до 5000 пацієнтів, зокрема, для виявлення та моніторингу, стану внутрішньоочних пухлин та новоутворень кон'юнктиви ока.

Крім того, потреба в дослідженні з використанням датчика зростає під час війни для пацієнтів з травмами, сторонніми тілами, що потрапили до переднього відділу ока, хімічними та термічними опіками.

Навесні поточного року в інституту виникла гостра потреба в новому датчику, оскільки наявний фактично вийшов з ладу. Датчик кожного апарата виготовляється індивідуально.

Самостійно оновити обладнання під час війни клініка була не в змозі, зокрема через обмеження фінансування, відсутність датчика в Україні, порушення логістичних ланцюжків і складність з доставкою.

«Адміністрація, лікарі та пацієнти клініки Інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України від щирого серця висловлюють подяку генеральному директору компанії Quantel medical пану Жан-Марку ЖАНДРЕ/ Jean-Marc GENDRE та співробітникам компанії за надану гуманітарну допомогу та посольству України у Франції за неоціненну допомогу та підтримку», - наголосили у клініці.
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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