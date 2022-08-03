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«Укрзалізниця» звітує про збільшення перевезень нафтопродуктів у липні на 12%
18:58 03.08.2022 |
"Укрзалізниця" в липні 2022 року збільшила перевезення нафтопродуктів порівняно з попереднім місяцем на 12,2% до 542 тис. тонн.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Як повідомляється, перевезення всіх вантажів порівняно з червнем виросло на 9,2% - до 10,3 млн тонн. Перевезення у внутрішньому сполученні збільшилися на 10,5% - до 6,2 млн тонн, на експорт - на 8,7%, до 3,4 млн тонн, в імпорті - на 4,5%, до 598,8 тис. тонн.
Транзитні перевезення у липні були фактично відсутні.
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