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АНАЛІТИКА

«Укрзалізниця» звітує про збільшення перевезень нафтопродуктів у липні на 12%

 

"Укрзалізниця" в липні 2022 року збільшила перевезення нафтопродуктів порівняно з попереднім місяцем на 12,2% до 542 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, перевезення всіх вантажів порівняно з червнем виросло на 9,2% - до 10,3 млн тонн. Перевезення у внутрішньому сполученні збільшилися на 10,5% - до 6,2 млн тонн, на експорт - на 8,7%, до 3,4 млн тонн, в імпорті - на 4,5%, до 598,8 тис. тонн.

Транзитні перевезення у липні були фактично відсутні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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