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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Запорізька АЕС, окупована росіянами, «повністю вийшла з-під контролю» МАГАТЕ
15:31 03.08.2022 |
Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вийшла з-під контролю Міжнародного агентства з автономної енергетики - на станції порушені всі можливі принципи безпеки.
Про це очільник агентства ООН з атомної енергетики Рафаель Ґроссі розповів в інтервʼю Associated Press.
За його словами, ситуація в Енергодарі, де розташована АЕС, стає дедалі більш небезпечною з кожним днем.
Ґроссі наголосив, що на станції були порушені всі принципи ядерної безпеки. Крім того, станція знаходиться "в місці, де триває активна війна", поблизу території, тимчасово окупованій Росією.
Фізична цілісність заводу не була дотримана, сказав він, нагадавши про обстріл на початку великої війни, і постійну інформацію про обстріли Запорізької області.
Крім того, ланцюг постачання обладнання та запасних частин був перерваний, "тому ми не впевнені, що завод отримує все, що йому потрібно".
Хоча АЕС окупована росіянами, на ній досі працюють українські співробітники, що призводить до неминучих моментів "тертя" та ймовірного насильства, сказав він. Хоча МАГАТЕ має певні контакти з персоналом, вони "несправні" та "розривчасті", сказав він.
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