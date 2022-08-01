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АНАЛІТИКА

Під час обстрілу у Миколаєві загинув власник «Нібулону» Вадатурський

 

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами загинув засновник та незмінний генеральний директор одного з найбільших українських агропідприємств "Нібулон" Олексій Вадатурський.

Про загибель ЕП повідомив співрозмовник у Миколаївській ОДА, голова фракції Слуга Народу Давид Арахамія у Telegram.

Дружина Вадатурського також загинула. Відомо, що в будинок подружжя влучив ворожий снаряд.

Вадатурський заснував "Нібулон" у 1991 році, і відтоді був незмінним керівником підприємства. За понад 30 років "Нібулон" став одним із найбільших аграрних підприємств та експортерів України.

Компанія має власний вантажний флот з 48 самохідних та несамохідних суден, а також приватний морський термінал із причалом у Миколаєві, де розташований центральний офіс компанії.

У 2007 році Вадатурський отримав Звання Герой України за значний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення досягнення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвиток соціальної сфери.

За даними Forbes, оборот компанія сягає 1,5 млрд доларів, Вадатурський знаходиться на 24 позиції найзаможніших українців зі статками у 430 млн доларів.

У подружжя Вадатурських є син Андрій, який є співвласником "Нібулона" та головою наглядової ради підприємства. Вадатурський-молодший працює на компанію з 2000-х років. У минулому скликанні Верховної Ради був обраний від мажоритарного округу на Миколаївщині від партії "Блок Петра Порошенка".
За матеріалами: EnKorr
 

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